بولستار تعلن افتتاح أول صالة عرض لها العام المقبل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

توفر علامة بولستار التابعة لشركة فولفو السويدية للمشترين امكانية البحث عن السيارات وتحديد الخيارات التي يرغبون فيها وحجز السيارات أونلاين في المستقبل القريب, ولكن حتى اكتمال هذه المنظومة الرقمية للشراء فعلامة بولستار تحتاج الي صالات عرض تقليدية وشبكة من الموزعين لتحقيق المبيعات وقد اعلنت الشركة بالفعل عن أول صالة عرض لها ستفتح أبوابها في النرويج في منتصف العام المقبل.

وستتواجد صالة العرض الجديدة في أوسلو عاصمة النرويج التي تعتبر أهم أسواق السيارات الكهربائية في العالم ، وهذه الصالة ستكون بداية لافتتاح سلسلة من صالات العرض الجديدة للشركة التي ستتضمن حوالي 60 مركز بحلول منتصف 2020. وقال توماس انجنلاث الرئيس التنفيذي لبولستار أن العلامة الجديدة ستغير من تجربة امتلاك السيارات والعلاقات بين الشركة والعملاء وتوفير صالات عرض سيكون جزء هام من تجربة الشراء في الشركة حيث ستمثل المكان الذي يمكن لقاء المشترين فيه وجهاً لوجه .

وستساعد صالات عرض بولستار المشترين للالتقاء بالخبراء من العلامة السويدية مباشرة ورؤية السيارات على الواقع واختبار قيادتها كذلك ويتم حالياً العمل على تطوير هذه الصالات التي دخلت مراحل التعديل النهائية بما يناسب معايير فولفو ووعد بولستار بأن تكون صالاتها الجديدة وسيلة لاعادة تعريف الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع سياراتها.

وأكد انجنلاث أنهم يعملون على توقيع عقود لاقامة صالات عرض أخرى لبولستار حول العالم مع بدء ظهور تأثير عالمي للعلامة على المشترين.