بالصور.. أمير عسير يرأس اجتماع المحافظين

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن المحافظات تعدّ الذراع الأمني والتنموي للمنطقة , مشددا سموه على أهمية دراسة وضع المحافظات وتلمس احتياجاتها ومتابعة مشاريعها وبذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين فيها , مشيدا في الوقت ذاته بجهود المحافظين في تذليل العقبات وتنمية الوطن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم, مجلس المحافظين, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير, ومحافظي المحافظات, ووكلاء الإمارة, ومديري العموم, والقيادات الأمنية بالمنطقة .

وفي بداية الاجتماع رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع , ثم بدأت الجلسة بمناقشة العديد من الموضوعات الأمنية الواردة في التقرير الأمني , في مقدمتها الحملات الأمنية التي تنفذها شرطة المنطقة على العمالة المخالفة , بالإضافة إلى مناقشة تفعيّل دور إدارة المجاهدين في مساندة الشرطة في ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل , وكذلك تفعيل دور المشايخ والنواب في تقديم البلاغات والتعاون مع الجهات الأمنية وإحضار المطلوبين, والإشادة بحرص شرطة المنطقة على دعم جميع المرافق الأمنية التابعة لها بشكل مرحلي ، والتوسع في إحداث مرافق أمنية جديدة في أرجاء المنطقة , والتأكيد على منع استخدام الأسلحة في المناسبات وإطلاق النار .

فيما تمت مناقشة وضع العمالة المجهولة وتشغيلهم ونقلهم وإيوائهم من قبل المواطنين وتفعيل الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص مع أهمية القيام بحملات توعوية للمواطنين لإيضاح المخالفات النظامية والعقوبات المترتبة على ذلك .

وناقش المجلس التقارير المتعلقة بالتنمية الاجتماعية, حيث تم مناقشة ظاهرة الصحف الالكترونية والسنابات وتناولها لبعض الأخبار والمنشورات لما

يؤجج الرأي العام ولا يسند ما يكتب في تلك الصحف إلى حقائق أو مصداقية مما يحتاج هذا الأمر إلى تفعيّل الجهة المعنية بوزارة الثقافة والإعلام لتطبيق الأنظمةوالقوانين ، وكذلك الحصول على التراخيص وتحديد مسؤولية ما يكتب فيها .

وفي الجانب الاقتصادي ناقش المجتمعون تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال لجذب الإستثمار في المحافظات وفقاً لما تتميز به كل محافظة من المزايا النسبية لها , بالاضافة إلى وضع حوافز للمستثمرين من خلال الغرف التجارية, ودعم وتفعيل دور لجان التوطين (السعودة ) في المحافظات , إلى جانب أهمية تفعيّل برامج التوعية للحفاظ على البيئة بمكوناتها الشاملة وحمايتها من أي اعتداء , والتوسع في إنشاء الروابط الخضراء في المحافظات والمراكز .

وفي نهاية الاجتماع تم استعراض عدد من التوصيات في مقدمتها تفعيل الصلاحيات المخولة للمحافظين وممارستها لتخفيف الضغط على الإمارة ,وتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين , وتفعيّل العمل بالهيكل التنظيمي للمحافظات والمراكز ودعمه بالكوادر البشرية , بالاضافة إلى تفعيّل دور المحافظين لمعالجة القضايا أولا بأول والإشراف ومتابعة لجان التعديات .