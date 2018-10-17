تصريحات سياسية تسبب أزمة لرونالدينيو مع برشلونة

ماجد محمد(صدى):

تسببت تصريحات اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو، الذي يشغل منصب سفير نادي برشلونة، في دعمه للمرشح لرئاسة البرازيل، جاير بولسونارو؛ في تعرضه للتوبيخ من النادي الكتالوني.

وطالب ” رونالدينيو ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير البرازيلية بالتصويت لصالح بولسونارو، قائلًا: ” من أجل برازيل أفضل، أريد السلام والأمن وشخص يمنحنا الفرحة من جديد، اخترت أن أعيش في البرازيل وأرغب في أن تكون البرازيل أفضل للجميع. ”

ومن جانبه، صرّح المتحدث باسم برشلونة، جوسيب بيبيس: ” قيمنا الديموقراطية لا تتفق مع الكلمات التي سمعناها من هذا المرشح.. على أي حال نحن نحترم حرية التعبير والكلمات التي قالها رونالدينيو ” ، كما ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات إنهاء برشلونة لصلته باللاعب السابق: ” لم نتخذ قرارًا بعد بخصوص هذا الشأن، سنبحث هذا في المستقبل. “