تصريحات سياسية تسبب أزمة لرونالدينيو مع برشلونة
تسببت تصريحات اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو، الذي يشغل منصب سفير نادي برشلونة، في دعمه للمرشح لرئاسة البرازيل، جاير بولسونارو؛ في تعرضه للتوبيخ من النادي الكتالوني.
وطالب ” رونالدينيو ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير البرازيلية بالتصويت لصالح بولسونارو، قائلًا: ” من أجل برازيل أفضل، أريد السلام والأمن وشخص يمنحنا الفرحة من جديد، اخترت أن أعيش في البرازيل وأرغب في أن تكون البرازيل أفضل للجميع. ”
ومن جانبه، صرّح المتحدث باسم برشلونة، جوسيب بيبيس: ” قيمنا الديموقراطية لا تتفق مع الكلمات التي سمعناها من هذا المرشح.. على أي حال نحن نحترم حرية التعبير والكلمات التي قالها رونالدينيو ” ، كما ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات إنهاء برشلونة لصلته باللاعب السابق: ” لم نتخذ قرارًا بعد بخصوص هذا الشأن، سنبحث هذا في المستقبل. “
اترك تعليقاً