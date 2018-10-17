الصحة تحذّر من بيع الأدوية عبر الحسابات الوهمية

الرياض(صدى):

حذرت وزارة الصحة من بيع الأدوية الطبية عبر الحسابات الوهمية، نظراً لما تسببه من الضرر على صحة الفرد والمجتمع.

وأطلقت ” الصحة ” حملة توعوية عبر حسابها في ” تويتر ” تحت عنوان ” الحسابات الوهمية على برامج التواصل الاجتماعي ” تهدف إلى منع بيع الأدوية غير المرخصة، حيث أشارت إلى أن طرق نقل هذه الأدوية وتخزينها مجهولة المصدر، كما أن الأدوية المباعة مجهولة المصدر أيضاً ، ولم يتم وصفها من قبل الطبيب المختص.

وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز (937) للإبلاغ عن تلك الحسابات الوهمية التي تروج لبيع تلك الأدوية، إضافة إلى نقاط البيع المخالفة , مؤكدة أن العقوبة للمخالفين تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر، وإلغاء الترخيص للممارسين والمؤسسات الصحية التي ترتبط بتلك الحسابات، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.