نجاح أول عملية ” إعادة استبدال مفصل الركبة ” لـ ستينية بالقريات

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى القريات العام ، في إجراء أول عملية إعادة استبدال لمفصل ركبة مريضة كانت تعاني من الآم حادة ، وصعوبةً في المشي والحركة ، ما أثّر في حياتها الطبيعة طيلة سنوات عديدة ، إلى أن انتهت المعاناة بإجراء عملية إعادة استبدال مفصل الركبة .

قام بها فريق طبي متخصّص بقيادة استشاري جراحة العظام بالمستشفىوقال الطبيب المعالج :ان المريضة خضعت لعددٍ من الفحوص الإشعاعية قبل اتخاذ قرار اللجوء إلى العملية ، وأظهرت وجود احتكاكٍ متقدمٍ ما استدعى التدخل الجراحي لإعادة الركبة إلى وضعها الطبيعي .

وأوضح أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، واستغرقت 3 ساعات ونصف تحت التخدير الجزئي، تمّ خلالها استبدال مفصل الركبة القديم وتركيب مفصل حديث خاص لعمليات الإعادة .

وتجرى جراحات استبدال المفاصل بوجه عام لتحسين نوعية حياة المريض والتخلُّص من الآلام، خاصة في ظل توافر أحدث التقنيات والكفاءات الطبية في هذا التخصُّص بمستشفى القريات العام .