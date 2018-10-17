أول ظهور لفنانة شهيرة بعد قطع شرايينها بسبب حبيبها السابق

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت النجمة العالمية سيلينا غوميز على جمهورها لأول مرة منذ دخولها المصحة النفسية إثر معاناتها للمرة الثانية من هبوط في كريات الدم البيضاء وإصابتها بعد ذلك بالهلع قبل أن تنهار تماماً مسببة تمزقاً في شرايين أحد ذراعيها.

وعلقت غوميز، قائلة إن ما حصل هو نتيجة الضغوطات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، بسبب المغني العالمي جاستين بيبر، حبيبها السابق، وذلك بعد انتهاء كل ما يخص علاقتهما السابقة، وزواجه من عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين.

وشعر بيبر بالحزن بسبب ما أصاب غوميز، وأنه عاش 24 ساعة صعبة بعدما علم بانهيارها.