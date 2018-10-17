بالصور.. استمرار فعاليات ملتقى اللياقة البدنية والحياة الصحية في الرياض

محمد السعران(صدى):

تستمر مساء اليوم فعاليات ملتقى اللياقة البدنية والحياة الصحية والاستثمار الرياضي والتي تختتم فعالياتها في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.

وتتضمن الفعاليات عروض ترفيهية ومشاركات فرق هيب هوب واستعراضات وتحديات رياضية وكذلك استضافة شخصيات رياضية معروفة للالتقاء بالجمهور للتوعية والتثقيف بأهمية اللياقة البدنية في تعزيز الحياة الصحية.

وركز الملتقى هذا العام على الاستثمار الرياضي ودوره في دعم الرياضة المجتمعية، وخلق مجتمع صحي رياضي، وذلك من خلال ورش العمل التي أقيمت ضمن فعالياته، وقد اتضح ذلك جليا في تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال علي العثيم الذي قال “إن الملتقى يعد منصة للانطلاق وفتح الآفاق أمام المبادرات الوطنية المُمكنة للمشاريع الريادية الناشئة في المجال الرياضي، وأن الاستثمار في المجال الرياضي بالمملكة يمثل سوقاً كبيرة وينطوي على فرصٍ واعدة لقطاع الأعمال بوجه عام ولقطاع المشروعات الناشئة والصغيرة على وجه الخصوص، وهو قطاع قادر على خلق وتوطين المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني”.

وشهد الملتقى حضورا لافتا من الجمهور الشغوف بمعرفة أسرار الرياضة السليمة والباحثين عن الرشاقة والوزن المثالي، للتعرف على أفضل الوسائل والأساليب التي يمكن اتباعها لتحقيق تطلعاتهم الرياضية والصحية.

ويحظى الملتقى بدعم ورعاية الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وبشراكة استراتيجية مع كل من غرفة الرياض ولجنة شباب الأعمال.