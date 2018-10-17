ضبط رجل يستهدف النساء فقط لسرقتهن واغتصابهن
في واحدة من الجرائم التي إهتز لها المجتمع المغربي ، كشفت الشرطة المغربية عن شخص يستهدف النساء ويقوم بإستدراجهن إلى مناطق معزولة بهدف سرقتهن بالعنف فضلاً عن إرتكابه جريمة الإغتصاب .
وأكدت مصادر أمن مراكش أن المشتبه فيه إعتاد العمل على سيارة نقل بضائع للتغطية على نشاطه الإجرامي ويقوم بسلب الضحايا ممتلكاتهن تحت تهديد السلاح الأبيض .
وبمجرد مواجهة المتهم إعترف بجرائمه حيث تعرفت عليه ضحاياه وتم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة تمهيداً لتوقيع العقوبة عليه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35943 ] نشر منذ 20 دقيقة
الي تروح معاه برضاها
تستاهل😐