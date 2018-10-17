أمانة عسير تخصص 47 موقعا لعربات الفود ترك و تستقبل طلبات الراغبين بدخول القرعة

محمد بن طحيطح(صدى):

أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها بمشروعها الموسمي لتنظيم عربات الفود ترك و الكشكات على امتداد طريق عقبة ضلع ، و البالغ عددها 47 موقعا ، و ذلك استعدادا لتوزيعها على المستفيدين .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري بأن القرعة على المواقع التي تم تخصيصها للعربات الفود ترك ، و البالغ عددها 47 موقعا ، ستكون يوم الثلاثاء 29 / 2 / 1440هـ ، حيث سينتهي استقبال طلبات الراغبين بالتقدم على القرعة يوم 28/ 2 /1440هـ ، من خلال البوابة الالكترونية لأمانة منطقة عسير.

و أشار الى انه تم تهيئة المواقع المخصصة ، من خلال ترقيمها ، و تنظيمها ، و توفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها ، و سيتم الاستفادة من تلك المواقع من قبل الراغبين بها مقابل مبالغ رمزية ، فيما تعد هذه القرعة الثانية على مشروع أمانة منطقة عسير الموسمي لتنظيم عربات الفود ترك و الكشكات .

الجدير بالذكر بأن تلك الجهود جاءت دعما وتشجيعا من أمانة المنطقة للشباب السعودي الطامح للعمل و فق توجيهات امين عسير د . وليد الحميدي .