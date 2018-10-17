سائح يقع في المتاعب بسبب حجز تذكرة السفر ببطاقة صديقه

واشنطن(صدى):

وقع سائح أمريكي، يدعى ألبرت إيمانويل، في موقف محرج بعد قيامه بحجز تذكرة سفر من نيويورك إلى لندن ببطاقة الفيزا الخاصة بصديقه؛ مما تسبب له في الكثير من المتاعب.

وطلبت شركة الطيران الأمريكية بطاقة ” إيمانويل ” عند إتمام إجراءات المغادرة من نيويورك؛ بينما لدى مطابقتها ببطاقة الدفع الخاصة بقيمة التذكرة وجدوها مختلفة؛ فاستدعت الشركة الشرطة.

وأوقفت الشرطة السائح الأمريكي لمدة تسع ساعات؛ حيث تشترط شركة الطيران في حالة الحجز عبر الإنترنت أن يكون حامل بطاقة الائتمان التي تم الدفع بها هو نفسه المسافر، كما يتم مراجعة ذلك عند إنهاء إجراءات السفر بالمطار.