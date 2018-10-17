أمير جازان يقلد مدير جوازات المنطقة رتبته الجديدة

جازان(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن عبدالله البطاح رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وقدم سموه التهنئة لمدير جوازات المنطقة، متمنياً له ولجميع زملائه منسوبي الجوازات التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه عبر اللواء البطاح، عن سعادته بصدور ثقة ولاة الأمر – حفظهم الله -، عاداً الترقية حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.