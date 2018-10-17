بالفيديو.. تصرف يعكس أنانية ” ترامب ” مع زوجته

واشنطن(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، تصرف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زوجته ميلانيا ترامب يعكس مدى أنانيته.

وظهر ” ترامب ” بالمقطع وهو يحمل مظلة فوق رأسه، بينما كانت زوجته تقف بالقرب منه تحت الأمطار، وبعدها انضمت ” ميلانيا ” إلى جانب زوجها تحت المظلة.

وجاء ذلك خلال استعداد ” ترامب ” للانطلاق لزيارة ولايتي ” فلوريدا وجورجيا ” ، اللتان تأثرتا بشدة بفعل الأعاصير.

يُذكر أن هذا المقطع أثار استيائ رواد ” تويتر ” ، بسبب تصرفه الذي وصفوه بـ ” الأناني ” .