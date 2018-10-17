  • الأربعاء 17

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. تصرف يعكس أنانية ” ترامب ” مع زوجته

بالفيديو.. تصرف يعكس أنانية ” ترامب ” مع زوجته

بالفيديو.. تصرف يعكس أنانية ” ترامب ” مع زوجته
واشنطن(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، تصرف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زوجته ميلانيا ترامب يعكس مدى أنانيته.

وظهر ” ترامب ” بالمقطع وهو يحمل مظلة فوق رأسه، بينما كانت زوجته تقف بالقرب منه تحت الأمطار، وبعدها انضمت ” ميلانيا ” إلى جانب زوجها تحت المظلة.

وجاء ذلك خلال استعداد ” ترامب ” للانطلاق لزيارة ولايتي ” فلوريدا وجورجيا ” ، اللتان تأثرتا بشدة بفعل الأعاصير.

يُذكر أن هذا المقطع أثار استيائ رواد ” تويتر ” ، بسبب تصرفه الذي وصفوه بـ ” الأناني ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56231 ] نشر منذ 35 دقيقة

ههههههههههههههههههههه ,,

,, هاالاصهب اقشر واناني ,,

[ عدد التعليقات: 35943 ] نشر منذ 28 دقيقة

هههههههه هههههههههه
طيب يمكن زوجتة من النوع الي يحب يمشي تحت المطر
أنا نفس الشي
لامطرت
فصخت شماغي وحطيت الأغراض باالسيارة
وأمشي بوسط المطر
وأستمتع كمان🤗🤗🤗

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *