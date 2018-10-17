بالفيديو.. تصرف يعكس أنانية ” ترامب ” مع زوجته
رصدت إحدى مقاطع الفيديو، تصرف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زوجته ميلانيا ترامب يعكس مدى أنانيته.
وظهر ” ترامب ” بالمقطع وهو يحمل مظلة فوق رأسه، بينما كانت زوجته تقف بالقرب منه تحت الأمطار، وبعدها انضمت ” ميلانيا ” إلى جانب زوجها تحت المظلة.
وجاء ذلك خلال استعداد ” ترامب ” للانطلاق لزيارة ولايتي ” فلوريدا وجورجيا ” ، اللتان تأثرتا بشدة بفعل الأعاصير.
يُذكر أن هذا المقطع أثار استيائ رواد ” تويتر ” ، بسبب تصرفه الذي وصفوه بـ ” الأناني ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56231 ] نشر منذ 35 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ,,
,, هاالاصهب اقشر واناني ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35943 ] نشر منذ 28 دقيقة
هههههههه هههههههههه
طيب يمكن زوجتة من النوع الي يحب يمشي تحت المطر
أنا نفس الشي
لامطرت
فصخت شماغي وحطيت الأغراض باالسيارة
وأمشي بوسط المطر
وأستمتع كمان🤗🤗🤗