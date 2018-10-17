حيوان ضال يروع حيا سكنيا بالهفوف.. وأمانة الأحساء تتحفظ عليه

نايف السالم(صدى):

روع حيوان ضال من فصيلة ” الثعالب ” أحد الأحياء السكنية بمدينة الهفوف؛ حيث نجحت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات ” مركز الرصد والسيطرة على الآفات البيئية “، من اصطياده بعد تلقيها بلاغًا من مواطن بوجود حيوان مثير للرعب مجهول النوعية اختبأ داخل منزله.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل، أنه توجّهت فرقة من المركز إلى منزل المواطن مستخدمة مصائد خاصة وقامت باصطياد الحيوان؛ فيما تم التنسيق والتواصل مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان، ليتم تسليمه إليهم وفق الأنظمة.

وأشار ” بووشل ” إلى أن رئيس مركز الرصد والسيطرة على الآفات البيئية في الأمانة وليد الصياح؛ قال أنه تقوم الأمانة ممثلة في المركز بعدد من الخطوات الإجرائية لمثل هذه الحالات والعمل على نصب مصائد خاصة للحيوانات الضالة، من بينها الكلاب، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك الرفق بالحيوان.