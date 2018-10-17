سحب رعدية ممطرة تضرب سماء الشرقية
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.
وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن التنبيه يشمل الدمام، الظهران، راس تنورة، الأحساء، السحمة، والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 14:15 ظهر اليوم الأربعاء، فيما تنتهي الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35943 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يجيب الخير🤗
ععععععععععع[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
يقول الشاعر : يجيب الله مطر تالي وخير والا السلامة ما من سلامة