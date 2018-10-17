سحب رعدية ممطرة تضرب سماء الشرقية

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن التنبيه يشمل الدمام، الظهران، راس تنورة، الأحساء، السحمة، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 14:15 ظهر اليوم الأربعاء، فيما تنتهي الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.