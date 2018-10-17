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سحب رعدية ممطرة تضرب سماء الشرقية

سحب رعدية ممطرة تضرب سماء الشرقية
نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن التنبيه يشمل الدمام، الظهران، راس تنورة، الأحساء، السحمة، والأجزاء المجاورة لها.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 14:15 ظهر اليوم الأربعاء، فيما تنتهي الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

يقول الشاعر : يجيب الله مطر تالي وخير والا السلامة ما من سلامة

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