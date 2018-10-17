صورة تشويقية جديدة لماكلارين سبيدتيل قبل طرحها في 26 أكتوبر

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت ماكلارين عن أول الصور التشويقية لسيارتها الجديدة سبيدتيل والتي لم تقدم الكثير من التفاصيل ولكن من خلال بعض التعديلات التي أجرت على الصورة التي كشفت عنها الشركة وتعديلات في الاضاءة تم الكشف عن بعض الأمور الخاصة بالصورة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة وأول هذه التفاصيل التي وردت في الصورة هو أن الكشف عن السيارة سيكون في يوم 26 أكتوبر الجاري.

وتعتبر سبيدتيل الخليفة لموديل ماكلارين F1 والموديل الأخير في عائلة موديلات Ultimate Series الخارقة وبالتالي ينتظر أن تكون هذه السيارة عالية السرعة ويتوقع أن تنافس موديلات مثل بوجاتي شيرون وكونيجسيج أجيرا RS وهينيسي F5 المرتقبة.

وستكون سبيدتيل بثلاثة مقاعد مثل F1 ولكنها ستأتي في صورة هايبرد بقوة تقترب من 1000 حصان أوروبي أو 987 حصان.

ويتوقع وصول سرعة هذه السيارة الي 391 كم في الساعة وهو ما سيجعل هذه السيارة أسرع موديلات ماكلارين في حال تحقق هذا الرقم.

ومن المقرر تصنيع 106 نسخة فقط من هذا الموديل وجميع النسخ تم حجزها بالفعل .