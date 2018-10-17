إجراء عملية ناجحة لإستئصال فص رئوي بالمنظار بمستشفى عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أجرى فريق جراحي متخصص بمستشفى عسير المركزي عملية ناجحة لإستئصال فص كامل من الرئة اليسرى بالصدر باستخدام منظار الصدر لمريض عانى من التهابات مزمنة حيث تجرى هذه العملية عادة عن طريق شق جانبي على إمتداد الصدر مع فتح الأضلاع و يتطلب ذلك فصل الأوعية الدموية الرئوية المغذية لهذا الفص والتي تنقل الدم من والى القلب بالإضافة إلى فصل مجرى الهواء الذي يغذي هذا الفص وحديثاً تطورت هذه العملية بحيث أصبحت تجرى بمنظار الصدر عن طريق ٣-٤ فتحات صغيرة ودون الحاجة إلى فتح الأضلاع .

حيث تمكن الفريق الجراحي من إجراء العملية بالمنظار وعن طريق فتحة واحدة بالصدر مما يسهم بإذن الله في تماثل المريض للشفاء ومغادرة المستشفى سريعاً وفي فترة أقصر من العمليات التي يتم فيها شق الصدر ، وذلك في إطار حرص صحة عسير على تجويد وتطوير الخدمات الصحية بمتابعة ودعم من سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى ال شايع.