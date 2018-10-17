إنهاء معاناة وافد ينام في العراء بأحد المشاريع في الرياض بعد تدخل ” العمل “

عادل الحربي(صدى):

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض من إنهاء معاناة عامل وافد لم يجد المسكن الملائم له في أحد المشاريع الإنشائية في حي لبن بالعاصمة، يعمل فيه كحارس.

ويأتي ذلك بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد معاناة العامل الذي كان ينام في العراء أمام أحد المشاريع.

ومن جانبه، أوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل أحمد المطوع أن فِرَق التفتيش تأكدت من صحة المعلومات الواردة في المقطع، وتم استدعاء ممثل الشركة المسؤولة عن المشروع وتحرير مخالفة ضد الشركة.

وأكد أن المواطن شريك حقيقي لوزارة العمل في تطبيق اللوائح والأنظمة.