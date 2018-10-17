خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من رئيس أنغولا

الرياض(صدى):

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية من فخامة الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، معالي وزير العلاقات الخارجية الأنغولي مانويل أوغستو، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بالديوان الملكي اليوم.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير أنغولا غير المقيم لدى المملكة الدكتور خوسيه دو ليموس.