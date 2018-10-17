بالفيديو.. هدى صلاح تعلق على قبلتها للإعلامي صالح راشد
علقت الفنانة التونسية هدى صلاح، على الضجّة التي أٌثيرت حول قيامها بتقبيل الإعلاميّ الكويتيّ،صالح الراشد في عيد ميلاده.
حيث أعربت ” هدى ” خلال لقاء تلفزيوني لها، عن استيائها قائلة: ” من يسمع كلمة قبلة سيفكر في شيء آخر، ومن يقول هذا المصطلح يتعمد أن يهول الأمور ” .
واستكملت: ” عندما سلمت على صالح كنا في عيد ميلاده، وهو قام بتصويري على سناب شات الخاص به، لماذا هذه الضجة إذا؟ ” .
وعلى صعيد آخر، دافعتْ الفنانة التونسية عن نفسها، ضدّ اتّهام البعض لها، بالجرأة في ملابسها، قائلة: ” “أنا تونسية أعيش في دبي مع أهلي، وهناك فنانات خليجيات ملابسهن أجرأ مني بكثير ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35943 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب تجين في عيد ميلادي😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂