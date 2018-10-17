بالفيديو.. هدى صلاح تعلق على قبلتها للإعلامي صالح راشد

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة التونسية هدى صلاح، على الضجّة التي أٌثيرت حول قيامها بتقبيل الإعلاميّ الكويتيّ،صالح الراشد في عيد ميلاده.

حيث أعربت ” هدى ” خلال لقاء تلفزيوني لها، عن استيائها قائلة: ” من يسمع كلمة قبلة سيفكر في شيء آخر، ومن يقول هذا المصطلح يتعمد أن يهول الأمور ” .

واستكملت: ” عندما سلمت على صالح كنا في عيد ميلاده، وهو قام بتصويري على سناب شات الخاص به، لماذا هذه الضجة إذا؟ ” .

وعلى صعيد آخر، دافعتْ الفنانة التونسية عن نفسها، ضدّ اتّهام البعض لها، بالجرأة في ملابسها، قائلة: ” “أنا تونسية أعيش في دبي مع أهلي، وهناك فنانات خليجيات ملابسهن أجرأ مني بكثير ” .