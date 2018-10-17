قبل موقعة الشباب.. إصابات بالجملة تزلزل الهلال

طلال الغامدي(صدى):

ضربت الإصابات لاعبي فريق الهلال قبل مواجهة الشباب السبت المقبل، بإستاد الملز في الرياض، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ والتي يسعى خلالها الزعيم إلى المحافظة على اللقب.

وتعرض عمر خربين مهاجم سوريا بكدمة خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد البحرين الأسبوع الماضي لتصبح مشاركته أمام الشباب محل شك، بينما أصيب لاعب الوسط سلمان الفرج بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية أثناء مشاركته مع السعودية ضد البرازيل وديًا؛ فيما لا يزال المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز ومختار فلاتة ونواف العابد غائبين بسبب الإصابة.

وفي السياق نفسه، لن تكتمل صفوف الهلال بعد عودة لاعبيه من أداء الواجب الدولي إلا قبل يوم واحد فقط من مواجهة الشباب؛ حيث من المحتمل أن يلعب اللقاء بدون عدد من لاعبيه البارزين بعد أن ضربتهم الإصابات خلال فترة التوقف الدولي.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتصدر النصر، غريم الهلال التقليدي، الترتيب برصيد 15 نقطة بعد فوزه بمبارياته الخمس الأولى في بداية حالمة لمدربه دانييل كارينيو، ويلتقي بعد غد الجمعة مع الباطن الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب أُحد في الجولة السابقة.