” تماس كهربائي ” يتسبب في إخلاء مدرسة بنات بحفر الباطن
شهدت المدرسة ” الثانية والثلاثون ” بحفر الباطن تماس كهربائي؛ ناتج عن خروج دخان من جهاز التكييف في سطح المبنى؛ بسبب التماس في أسلاكه.
وعن ذلك، كشف إبراهيم السليمان، المتحدث الرسمي في تعليم حفر الباطن، أن قسم الأمن والسلامة بإدارة التعليم تبلغ صباح اليوم الأربعاء، بوجود تماس كهربائي في المدرسة الثانية والثلاثون.
وأبان ” السليمان ” أن المدرسة قامت بفصل التيار الكهربائي، وإخلاء المدرسة حفاظًا على سلامة الجميع، فيما قامت فرق الصيانة بالشخوص للمدرسة ومعالجة الوضع؛ لكي تستمر العملية التعليمية.
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