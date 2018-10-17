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  • نشر : منذ 41 دقيقة
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  • حوادث

” تماس كهربائي ” يتسبب في إخلاء مدرسة بنات بحفر الباطن

” تماس كهربائي ” يتسبب في إخلاء مدرسة بنات بحفر الباطن
نايف السالم(صدى):

شهدت المدرسة ” الثانية والثلاثون ” بحفر الباطن تماس كهربائي؛ ناتج عن خروج دخان من جهاز التكييف في سطح المبنى؛ بسبب التماس في أسلاكه.

وعن ذلك، كشف إبراهيم السليمان، ‏المتحدث الرسمي في تعليم حفر الباطن، أن قسم الأمن والسلامة بإدارة التعليم تبلغ صباح اليوم الأربعاء، بوجود تماس كهربائي في المدرسة الثانية والثلاثون.

وأبان ” السليمان ” أن المدرسة قامت بفصل التيار الكهربائي، وإخلاء المدرسة حفاظًا على سلامة الجميع، فيما قامت فرق الصيانة بالشخوص للمدرسة ومعالجة الوضع؛ لكي تستمر العملية التعليمية.


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