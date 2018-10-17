الكشف عن عدد القارات التي تابعت بطولة ” سوبر كلاسيكو “

طلال الغامدي(صدى):

نقلت 30 قناة مباراة نھائي بطولة ” سوبر كلاسیكو ” عبر 6 قارات.

هذا وقد واكب نھائي بطولة ” سوبر كلاسیكو ” الدولیة أمس في ملعب الجوھرة المشعة بجدة، اھتمام إعلامي عالمي غیر مسبوق.

وكان منتخب التانغو واصل مشواره في البطولة بفوز سهل على العراق 4-صفر، في حين تغلبت البرازيل على السعودية 2-صفر.

وتغلب المنتخب البرازيلي على الأرجنتين 3-صفر وتعادل معها 1-1 ذهابا وإيابا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، قبل أن يخسر أمامها وديا في يونيو 2017 في مباراة خاضها بتشكيلة رديفة نسبيا.