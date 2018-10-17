بالفيديو.. ولي العهد يمازح وزير الخارجية الأمريكي: ” لن يتوقفوا أبدا “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو تفاصيل دقيقة من اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بقصر مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

حيث أكد ولي العهد خلال اللقاء على عمق ومتانة علاقات بلاده والولايات المتحدة، معتبراً أنهما واجهتا معاً التحديات في الماضي وتواجهانها في الحاضر وستواجهانها في المستقبل، الأمر الذي وافقه عليه وزير الخارجية الأمريكي بقوله: بالتأكيد.

بعد ذلك تبادل ولي العهد، مع وزير الخارجية الأمريكي خلال لقائهما أطراف حديث ودي ، ومازح ولي العهد بومبيو مشيراً للمصورين بقوله : ” لن يتوقفوا أبداً ” .

وتمنى ولي العهد لضيفه ألا تكون رحلته الجوية الطويلة قد أتعبته، أعرب بومبيو عن شكره على استضافته، مشيراً قبل ذلك إلى أنه في حالة جيدة الآن، أما التعب فقد يشعر به لاحقاً .