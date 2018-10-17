” التعليم ” تعلن عن ضبط الحضور والانصراف بالبصمة بدء من الأحد

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن تفعيل العمل بالنظام الالكتروني ” البصمة ” ؛ لضبط الحضور والانصراف بديوان الوزارة؛ اعتبارًا من يوم الاحد ١٢/٢/١٤٤٠ .

وتقرر العمل بالنظام الإلكتروني ” البصمة ” لمنسوبي ديوان الوزارة؛ لإثبات الحضور للعمل والانصراف منه.

يُذكر أن وزارة التعليم أصدرت تعميم وجهته لجميع قطاعات الوزارة، وتضمن التعميم تحقيقًا لمتطلبات رؤيةالمملكة2030؛ وتفعيلاً لأنظمة ولوائح الحكومة الإلكترونية.