” التعليم ” تعلن عن ضبط الحضور والانصراف بالبصمة بدء من الأحد
أعلنت وزارة التعليم عن تفعيل العمل بالنظام الالكتروني ” البصمة ” ؛ لضبط الحضور والانصراف بديوان الوزارة؛ اعتبارًا من يوم الاحد ١٢/٢/١٤٤٠ .
وتقرر العمل بالنظام الإلكتروني ” البصمة ” لمنسوبي ديوان الوزارة؛ لإثبات الحضور للعمل والانصراف منه.
يُذكر أن وزارة التعليم أصدرت تعميم وجهته لجميع قطاعات الوزارة، وتضمن التعميم تحقيقًا لمتطلبات رؤيةالمملكة2030؛ وتفعيلاً لأنظمة ولوائح الحكومة الإلكترونية.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 2 ساعتين
زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان البزوطة لبعض الناس ولاً وانطوى *** في زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الجد بدينا لالفين وثلاثين (وسلامتكم)