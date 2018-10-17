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” التعليم ” تعلن عن ضبط الحضور والانصراف بالبصمة بدء من الأحد

” التعليم ” تعلن عن ضبط الحضور والانصراف بالبصمة بدء من الأحد
الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن تفعيل العمل بالنظام الالكتروني ” البصمة ” ؛ لضبط الحضور والانصراف بديوان الوزارة؛ اعتبارًا من يوم الاحد ١٢/٢/١٤٤٠ .

وتقرر العمل بالنظام الإلكتروني ” البصمة ” لمنسوبي ديوان الوزارة؛ لإثبات الحضور للعمل والانصراف منه.

يُذكر أن وزارة التعليم أصدرت تعميم وجهته لجميع قطاعات الوزارة، وتضمن التعميم تحقيقًا لمتطلبات رؤيةالمملكة2030؛ وتفعيلاً لأنظمة ولوائح الحكومة الإلكترونية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 2 ساعتين

زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان البزوطة لبعض الناس ولاً وانطوى *** في زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الجد بدينا لالفين وثلاثين (وسلامتكم)

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