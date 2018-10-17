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  3. شاهد .. صكه كف وضاعت علومه

شاهد .. صكه كف وضاعت علومه




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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56231 ] نشر منذ 1 ساعة

هو ضاعت علومه وبس ..

.. هذا ضاع مخه والمخيخ مع اذانه ,,

[ عدد التعليقات: 32949 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يستاهل ليت ايدي مع ايده علشان الحركات الي ما تجمل يحيل عنها
يا شماتة الاعداء فيك

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