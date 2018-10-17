شاهد .. صكه كف وضاعت علومه

الأربعاء 17
أكتوبر
هو ضاعت علومه وبس ..
.. هذا ضاع مخه والمخيخ مع اذانه ,,
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يستاهل ليت ايدي مع ايده علشان الحركات الي ما تجمل يحيل عنها
يا شماتة الاعداء فيك
إن الهاتف المطلوب غير موجود باالخدمة حاليآ😵
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56231 ] نشر منذ 1 ساعة
هو ضاعت علومه وبس ..
.. هذا ضاع مخه والمخيخ مع اذانه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32949 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يستاهل ليت ايدي مع ايده علشان الحركات الي ما تجمل يحيل عنها
يا شماتة الاعداء فيك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35944 ] نشر منذ 7 دقائق
إن الهاتف المطلوب غير موجود باالخدمة حاليآ😵
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂