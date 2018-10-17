حسن الرداد: زوجتي ” إيمي ” لن تشاركني في هذا العمل

أماني الغامدي(صدى):

صرح الفنان المصري حسن الرداد، بأنه كان هناك حديث عن عمل جزء ثان من مسلسل ” عزمي وأشجان ” ؛ لكنه رفض بسبب رغبته في المحافظة على النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وقال ” الرداد ” خلال تصريحات له لبرنامج ” MBCTrending ” ، أنه يدرس حاليًا المشاركة في عمل درامي برمضان 2019، مبينًا أن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم لن تشاركه في بطولة هذا المسلسل.

وعلى صعيد آخر، أوضح حسن الرداد أنه يحتاج إلى فقدان 7 كيلوغرامات من وزنه خلال شهر واحد فقط؛ استعدادًا لبدء تصوير فيلمه الجديد الذي سيكون أول تجربة له في ” الأكشن ” .

