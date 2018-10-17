” الدخيل ” :الطبيب يعتمد على التحاليل الطبية في تشخيص الأمراض ووصف الدواء

حمود العنزي(صدى):

أكد المدير التنفيذي للجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية الدكتور فهد الدخيل؛ أن نتائج التحاليل الطبية تساعد الأطباء إلى حد كبير على فهم طبيعة الحالات المرضية وعلى وصف العلاجات المناسبة، لافتا إلى أن الطبيب يعتمد في تشخيص الأمراض ووصف الدواء على نتائج تحاليل المختبرات الطبية بنسبة تصل إلى 70 %.

ولفت الدخيل إلى حاجة السوق إلى المزيد والجديد من أجهزة المختبرات الإكلينيكية كبيرة جداً، والاستثمار في المختبرات الطبية من أهم الاستثمارات الطبية، وأهميتها تتمثل في ضرورة التشخيص السريع والكشف المبكر للأمراض.

وتابع أن المملكة عملت على تطوير وزيادة عدد كليات العلوم الطبية التطبيقية حتى وصل عددها إلى 51 كلية، يتخرج فيها نحو 1600 طالب سنوياً في تخصص المختبرات الطبية.

وحرصت جمعية علوم المختبرات الإكلينيكية على تطوير عمل الفنيين والمتخصصين بالمختبرات من خلال الدورات والمؤتمرات التي تسهم في تنمية معارفهم وإطلاعهم على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية.