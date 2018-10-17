مهاجم ريال مدريد السابق: لا أفهم الانتقادات الموجهة للوبيتيجي

ماجد محمد(صدى):

انتقد مهاجم ريال مدريد السابق، فيرناندو مورينتيس، الانتقادات الموجهة لمدرب الفريق، جولين لوبيتيجي، وذلك في مؤتمر تقديم سفراء الدوري الإسباني لكرة القدم ” الليجا ” في مقر الرابطة.

وأوضح ” مورينتيس ” قائلًا: ” لا أفهم الانتقادات الموجهة للوبيتيغي.. لم أحب الانتقادات في حقبتي وما زلت لا أحبها الآن.. نميل بشدة لقلة الصبر ” ، مضيفًا: ” صحيح أنه مطلوب من الفرق الكبرى أن تكون في أفضل حالاتها بكل المناسبات، لكن هناك أيام سيئة على اللاعبين والفرق وهذا الأمر يجب أن يفهم. ”

وعلى جانب آخر، علّق نجم ريال مدريد السابق على وضعية مهاجمي ريال مدريد اعتبر مورينيتس: ” هذه المسألة ستحل بتسجيل الأهداف، لكن هناك لحظات في الموسم تأبى الكرة فيها الدخول. ”

وأضاف: ” كنت مهاجماً لريال مدريد، وأكثر ما كان يقلقني هو عدم خلق الفرص، لكن حينما تخلق الفرص فلا داعي للقلق، الهدف دائماً يصل ” ، لافتًا إلى أن عدم تحقيق برشلونة الفوز لأربع مباريات متتالية في الليجا لا تفسير له.

وتابع: ” عدم بدء برشلونة وريال مدريد للموسم بشكل جيد ليس شيئًا معتادًا، لكن ربما يصبح هذا الأمر في المستقبل أمرًا طبيعيًا، وهذا يعني القول أن هدف الليغا هو أن تتقارب الأمور وأن تصعد الفرق ذات المستوى المتوسط لمستوى أكثر تنافسية في الموسم، بحيث لا يحصل الكبار على 110 نقطة في الموسم. “