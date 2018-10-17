1583 مدرسة تشارك في مشروع ” بوابة المستقبل ” والرياض في المقدمة

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن إرتفاع عدد المدارس المشاركة في المرحلة الثانية من مشروع التحول نحو التعليم الرقمي ” بوابة المستقبل ” إلى 1583 مدرسة بالتزامن مع إنطلاق المشروع بداية العام الدراسي الحالي.

من جانبه قال الدكتور أحمد العيسى ، وزير التعليم أن المدارس المشاركة تتوزع في 16 منطقة تعليمية تتصدرها الرياض بـ385 مدرسة وتليها القصيم بـ298 مدرسة، ثم الأحساء بـ282 مدرسة، و238 مدرسة في جدة، ثم الشرقية بـ206 مدراس، و160 مدرسة في عسير.