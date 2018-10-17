4 أطعمة تصيبك باضطرابات المعدة والغازات.. احذرها

أماني الغامدي(صدى):

من أكثر المشكلات الصحية، التي تنتشر بين الشعب المصري، اضطرابات المعدة، والإصابة بالغازات والانتفاخ، ويرجع ذلك إلى العادات الغذائية الخاطئة المنتشرة في مجتمعاتنا .

ولكن تؤكد دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية، أنه إلى جانب العادات الغذائية الخاطئة، هناك بعض الأطعمة التي يتناولها الكثيرون، على أنها مفيدة بشكل مطلق، وليس لها أي أعراض جانبية مزعجة، ولكن الحقيقة عكس ذلك، وغالبا ما تكون هي السبب الرئيسي، في الإصابة بمشكلات المعدة والإصابة بالانتفاخ والغازات .

ومن هذه الأطعمة :

قشور الخضراوات

يعتقد البعض أن قشور الخضراوات مفيدة، ومهدئة للمعدة، في حين أنها قد تكون مفيدة وتحتوي على بعض الفيتامينات، إلا أنها تتسبب للبعض في الإصابة باضطراب المعدة الحاد، ولذلك فمن الأفضل تقشير الخضراوات وتناولها دون قشرها.

الشاي الأخضر

على الرغم من الفوائد الجمة للشاي الأخضر، فهو يساعد على إنقاص الوزن وتعزيز مناعة الجسم، إلا أنه واحد من الأطعمة التي تسبب اضطرابات في المعدة، لما فيه من مهيجات تتسبب في ذلك.

العنب

يحتوي العنب على نسبة عالية من الفركتوز، وهو السكر الطبيعي، الذي غالبا ما يتسبب في الإصابة بالغازات، التي تؤدي إلى الشعور باضطرابات في البطن.

المشروبات الغازية

تحتوي معظم المشروبات الغازية على غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يسبب انتفاخا في المعدة، ويسبب لها الاضطرابات، إلى جانب أنه ضار بالأسنان.