مهاجم البرازيل يتحدث عن صلاح.. ويؤكد: أحببت السعودية

ماجد محمد(صدى):

تحدث روبرتو فيرمينو مهاجم منتخب البرازيل وليفربول الإنجليزي، عن اللاعب المصري محمد صلاح زميله في نادي ليفربول الإنجليزي، كما أبدى إعجابه وحبه للمملكة بعد مشاركة منتخب بلاده في الدورة الرباعية الودية ” سوبر كلاسيكو ” التي أقيمت بالمملكة.

وأوضح ” فيرمينو ” قائلًا: ” أعجبتني السعودية، هي تملك ثقافة مختلفة بالنسبة لي، وأحببت كيفية سير الأمور، جربت القهوة وهي لذيذة، أما على صعيد كرة القدم فالجماهير السعودية تمتلك الشغف، وشاهدنا ذلك في مباراتنا معهم. ”

وأضاف: ” لدى المنتخب السعودي إمكانيات فردية رائعة، وعلى الصعيد الجماعي هم جيدون للغاية ” ؛ فيما وصف ” صلاح ” بالممتاز والحساس، متابعًا: ” محمد لاعب ممتاز وشريك رائع في خط الهجوم، كل يوم نتناقش مع بعضنا عن أمور كثيرة، يحصل على تقدير كبير داخل غرفة الملابس. صلاح شخص جيد وحساس. “