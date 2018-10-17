60 % من المواطنين يفضلون الاقتراض من البنك

عادل الحربي (صدى):

كشفت دراسة حديثة بعنوان ” سياسات الشمول المالي في المملكة ” ، أن60% من المواطنين يفضلون الاقتراض من البنك أو من مؤسسة مالية رسمية، فيما يفضل 25% منهم الاقتراض من الأصدقاء والأقارب.

وعن البنوك التي يقترضون منها، أوضحت الدراسة أن15% يفضلون الاقتراض من أحد البنوك التنموية الحكومية مثل ” البنك العقاري أو بنك التنمية الاجتماعية ” ، فيما شكلت نسبة 1% أفضلية القروض الديانة أو القرض بشكل غير رسمي.

وفي ذات السياق، أوضحت الدراسة أن 14% فقط من البالغين في المملكة يدخرون في البنوك، بينما يقوم 30% بالادخار خارج البنوك، حيث يفضل أغلب المواطنين الاحتفاظ بأموالهم في حسابات مصرفية في البنوك، ثم بدرجة أقل في جمعية مالية مع الأصدقاء والزملاء.