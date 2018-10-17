” الإحصاء ” تعلن عن الاستهلاك اليومي لمدن المملكة من أسطوانات الغاز

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن استهلاك المدن من إسطوانات الغاز، الذي ارتفع العام الماضي بنسبة 4% عن العام الماضي، وبمعدل استهلاك يومي وصل إلى 242 ألف أسطوانة.

وبلغ استهلاك محافظة الطائف قرابة 3 أضعاف ما استهكلته مدينة الدمام من الإسطوانات، كما بلغ معدل استهلاك الطائف أكثر من 15 مليون أسطوانة، بينما تجاوز استهلاك الدمام 5 ملايين أسطوانة.

وقد بلغ إجمالي معدل الاستهلاك من إسطوانات الغاز في المملكة 104.3 ملايين أسطوانة غاز خلال العام الماضي 2017، عبر 7 محطات لتوزيع الغاز هي الرياض، وجدة والدمام، والجنوب، والمدينة المنورة، والقصيم، والطائف.

وتصدر محطة الرياض عن باقي المحطات بـ23.497.534 أسطوانة بنسبة 22.5% من إجمالي إسطوانات الغاز في المملكة، ما يعادل 64376 أسطوانة غاز يوميا، تليها محطة جدة بـ19.622.319 أسطوانة بنسبة 18.8%، أي 53759 أسطوانة يوميا، وحلت ثالثا محطة الجنوب بنسبة 16% ما يعادل 46173 أسطوانة غاز يوميا، ومحطة الطائف رابعا بـ42035 أسطوانة يوميا.