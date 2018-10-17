ظابط شرطة يتعمد إيقاف سيارة سيدة ليغتصبها

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة أثارت إستهجان المجتمع الأمريكي تخلى ظابط شرطة عن دوره في حماية المواطنين ليرتكب جريمة ضدههم ، حيث تعمد الضابط ” ريان ماكلين ” إيقاف سيارة تقودها إمرأة ليجبرها على القيام بعمل جنسي أثناء وجودهما في سيارتها .

ووفقاً لصحيفة الـ “ديلي ميل ” البريطانية فقد تم إعتقال الضابط المذكور ” 29 ” عام ويعمل في ولاية ميريلاند

بعد أن إتهمته بالإغتصاب من الدرجة الأولى والثانية، والقيام بتصرف منحرف واعتداء من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة جنسية من الدرجة الرابعة .

وقال قائد الشرطة هانك ستاونسكي، في مؤتمر صحفي أن الشرطة تعتقد أن المرأة كانت مستهدفة لمجرد أنها كانت تقود سيارتها في الساعة الواحدة بعد منصف الليل، وأثنى على شجاعتها، وشجع كل من تتعرض لحادث مماثل الإبلاغ عنه ”

جدير بالذكر أن ماكلين متزوج وينتظر طفلا وتم إيقافه عن العمل إلى حين استكمال التحقيق .