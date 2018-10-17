انطلاق ” ميتسوبيشي L200 ” البيك أب الجديدة في نوفمبر المقبل

طوكيو(صدى):

أعلنت شركة ميتسوبيشي التابعة لتحالف رينو نيسان عن موعد الكشف عن شاحنتها البيك أب L200 الجديدة التي تعرف كذلك باسم تريتون والمقرر طرحها في العالم في التاسع من نوفمبر المقبل.

كما كشفت الشركة اليابانية عن صور تشويقية جديدة للسيارة تظهر الشاحنة عن بعد وهي تنطلق وسط طريق ترابي وتثير خلفها عاصفة من التراب تخفي الكثير من ملامحها .

وستأتي السيارة كما يبدو من الصورة بواجهة أمامية ديناميكية بملامح رياضية واضحة, ويظهر ذلك من خلال المصابيح الأمامية LED الرفيعة مع وحدات اضاءة ثانوية توجد في أسفل المصابيح التقليدية والتي ربما تكون مصابيح ضباب ، ومقارنة بالموديل الحالي من البيك أب، فيتوقع أن يأتي الطراز الجديد بجسم أكثر حدة في التصميم مع الكثير من اللمسات الكرومية والفضية.

والهدف من تصميم L200 الجديدة هو جعلها شاحنة قوية وشرسة للتعامل مع ظروف الطرق المختلفة وهو ما يتوفر عبر تعزيز الأداء والعملية والأمان ودقة القيادة في السيارة ، فيما لم يتم عرض أية مواصفات فنية بخصوص السيارة حتى الآن.

ومن المنتظر كذلك اجراء بعض التعديلات في المقصورة الخاصة بالشاحنة مع ملامح تصميم داخلية قريبة من أحدث موديلات ميتسوبيشي الأخرى.

كما سيتوفر في المقصورة الداخلية مزيد من وسائل التكنولوجيا وبعضها للنظام الترفيهي والأخرى للأمان. ويتوفر موديل L200 الحالي بمحرك رباعي الاسطوانات DI-D سعة 2.4 لتر تيربوديزل بقوة 151 حصان أو 178 حصان ، ويتوقع أن يظل الموديل الجديد بنفس المحرك ولكن في نسخة مطورة منه.