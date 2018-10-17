ملكة جمال عربية تثير الجدل بصورة لها مع إسرائيلية

بيروت(صدى):

أثارت ملكة الجمال اللبنانية سلوى عكر، الجدل بصورة لها تحتضن بها دانا زريق، وذلك خلال تمثيلها بلادها في مسابقة ملكة جمال الأرض بالفلبين؛ مما أغضب الجماهير العربية واللبنانية من فعلتها.

وعلى الفور، سحبت المؤسسة الراعية لـ ” عكر ” اللقب من الشابة، مؤكدةً: ” معركتنا مع إسرائيل معركة ثقافية وأكاديمية وإعلامية وفنية لا عسكرية واقتصادية فقط ” ؛ فيما قال المتحدث الإسرائيلي، عوفير جندلمان، الذي حاول استغلال الموقف لصالح الكيان الصهيوني قائلًا أن سحب اللقب من عكر أثار استغرابه لأن، ملكة الجمال الإسرائيلية هي مواطنة عربية إسرائيلية، على حد قوله.

ووصف المتحدث باسم حكومة الكيان الصهيوني، الخطوة بـ ” العنصرية “، متناسيًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أقرت أخيرًا قانون ” الدولة اليهودية القومية ” الذي واجه انتقادات واسعة داخل إسرائيل وفي الخارج، بسبب طابعه العنصري.