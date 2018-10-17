” قرقاش ” عن المملكة: محورية لكل ما يهم المنطقة وأساس الاستقرار
أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن المملكة محورية لكل ما يهم المنطقة، مشيرًا إلى أن الدور السعودي هو أساس الإستقرار والتنمية.
وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من وجهة نظر أبناء الخليج العربي و المنطقة الحضور والدور السعودي أساس للإستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب ” .
وأضاف: ” الأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة، وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا ” .
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