” قرقاش ” عن المملكة: محورية لكل ما يهم المنطقة وأساس الاستقرار

أبوظبي(صدى):

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن المملكة محورية لكل ما يهم المنطقة، مشيرًا إلى أن الدور السعودي هو أساس الإستقرار والتنمية.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من وجهة نظر أبناء الخليج العربي و المنطقة الحضور والدور السعودي أساس للإستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب ” .

وأضاف: ” الأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة، وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا ” .