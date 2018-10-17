رد ” العمل ” على شكاوى أصحاب منشآت صغيرة بشأن دفع رسوم وفواتير مجمعة

حمود العنزي(صدى):

ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على شكاوى عدد من المواطنين المالكين لمؤسسات عمل صغيرة من دفع رسوم عمالة كبيرة مقارنة بحجم مؤسساتهم، قائلة: ” إعفاء المنشآت الصغيرة ” 9 عمال فأقل ” منْ دفع المُقابل المالي عن أربعة عمّال وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها “.

وورد لحساب خدمة عملاء وزارة العمل عدة أسئلة منها سؤال لمواطن: ” عدد العمالة اثنين والرسوم مثل المؤسسة اللي عندها 50 عاملا “.

وسؤال آخر من مواطن ثاني: ” عندي عاملين وعلي فاتورة مجمعة.. وأنا لست موظفا حكوميا ” ، بينما جاء سؤال ثالث من مواطن : ” أنا عندي مؤسسة صغيرة وفيها ٤ عمال وأخذتم مقابل مالي.. لماذا؟ “.