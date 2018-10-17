رد ” العمل ” على شكاوى أصحاب منشآت صغيرة بشأن دفع رسوم وفواتير مجمعة
ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على شكاوى عدد من المواطنين المالكين لمؤسسات عمل صغيرة من دفع رسوم عمالة كبيرة مقارنة بحجم مؤسساتهم، قائلة: ” إعفاء المنشآت الصغيرة ” 9 عمال فأقل ” منْ دفع المُقابل المالي عن أربعة عمّال وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها “.
وورد لحساب خدمة عملاء وزارة العمل عدة أسئلة منها سؤال لمواطن: ” عدد العمالة اثنين والرسوم مثل المؤسسة اللي عندها 50 عاملا “.
وسؤال آخر من مواطن ثاني: ” عندي عاملين وعلي فاتورة مجمعة.. وأنا لست موظفا حكوميا ” ، بينما جاء سؤال ثالث من مواطن : ” أنا عندي مؤسسة صغيرة وفيها ٤ عمال وأخذتم مقابل مالي.. لماذا؟ “.
الشاعر[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 52 دقيقة
نظام خذوه فغلوه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32956 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يعين المواطن
ساري النهار[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 23 دقيقة
حتدفع يعني حتدفع