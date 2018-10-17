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  • نشر : منذ 28 دقيقة
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  • حوادث

مصرع وإصابة 11 إثر حادث سير بالأمواه في عسير

مصرع وإصابة 11 إثر حادث سير بالأمواه في عسير
محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغاً عن حادث تصادم على طريق الأمواه بالقرب من يدمه الساعة ٦:٤١ صباحا.

نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 10 اخرين .

وأضاف الشهري : ان الفرق الاسعافيه نقلت ست حالات لمستشفى المضه وحاله خطيره الى مستشفى يدمه العام وثلاث حالات نقلت عن طريق المواطنين .

ونوه الشهري بعدم تحريك المصابين او نقلهم الا عن طريق الفرق الاسعافيه متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.


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