مصرع وإصابة 11 إثر حادث سير بالأمواه في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغاً عن حادث تصادم على طريق الأمواه بالقرب من يدمه الساعة ٦:٤١ صباحا.

نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 10 اخرين .

وأضاف الشهري : ان الفرق الاسعافيه نقلت ست حالات لمستشفى المضه وحاله خطيره الى مستشفى يدمه العام وثلاث حالات نقلت عن طريق المواطنين .

ونوه الشهري بعدم تحريك المصابين او نقلهم الا عن طريق الفرق الاسعافيه متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.