مصرع وإصابة 11 إثر حادث سير بالأمواه في عسير
أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغاً عن حادث تصادم على طريق الأمواه بالقرب من يدمه الساعة ٦:٤١ صباحا.
نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 10 اخرين .
وأضاف الشهري : ان الفرق الاسعافيه نقلت ست حالات لمستشفى المضه وحاله خطيره الى مستشفى يدمه العام وثلاث حالات نقلت عن طريق المواطنين .
ونوه الشهري بعدم تحريك المصابين او نقلهم الا عن طريق الفرق الاسعافيه متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.
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