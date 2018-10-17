نادية لطفي تكشف عن صفعة عبدالحليم حافظ التي أفقدتها الوعي

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية نادية لطفي عن علاقة الحب بين ” الفنانة سعاد حسني والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ” ، قائلة إن تحزن بشدة لإثارة قصة الحب التي جمعته بالسندريلا لأن أطراف القضية رحلوا عن عالمنا، واصفة نهاية صديقتها سعاد حسني بالمأساوية.

وأوضحت لطفي في ظهور نادر لها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه ” كل يوم ” أنها ترفض على ترفض فكرة انتحار سعاد حسني لكنها بالوقت نفسه لا تعرف تفاصيل ما حدث.



وحول قوة الصداقة التي جمعتها بالعندليب الراحل، قائلة إنه أفقدها الوعي بصفعته في فيلم ” أبي فوق الشجرة ” ، موضحة أنه لم يكن يجيد تمثيل مشاهد الضرب في الأفلام دون أن يسبب إيذاءً لغيره.

وعن فيلم ” الخطايا ” ، قالت إن عينها تدمع عندما تشاهده، موضحة أنه من الأعمال التي تركت أثراً مع المشاهد، مشيرةً إلى أن الفنان حسن يوسف قدّم فيه واحداً من أفضل أدواره التلفزيونية.

وتابعت أنها تعلمت التمثيل من الفنان الراحل فاخر فاخر، والفنانة زوزو نبيل وعبد الوارث عسر، مؤكدة على أنها كانت تستمع إلى نصائحهم.