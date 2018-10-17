أسباب وأعراض تكيسات المبايض عند الفتيات

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر تكيسات المبايض شبح يطارد الفتيات منذ بداية العشرينات، وللأسف قد يؤثر على الصحة الإنجابية في حال إهمال العلاج .

وتقول الدكتورة نهال على استشاري أمراض النساء والتوليد، إن تكيسات المبايض من أكثر الأمراض النسائية شيوعا لدى الفتيات وأسبابه تتعلق دائما بالوراثة، بالإضافة إلى زيادة الوزن وضعف المناعة وخلل في هرمونات الغدة الكظرية .

وأضافت ، أن من أبرز أعراضه حدوث آلام مبرحة عند نزول الدورة الشهرية مع وجود اضطرابات بها، وزيادة نمو الشعر في الوجه، والاكتئاب، وظهور حب الشباب .

وتابعت، أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب الذهاب لطبيب مختص لتشخيص الحالة وتلقي العلاج المناسب سريعا، ﻷن تكيسات المبايض من الأمراض التي ينبغي معالجتها حتى لا تؤثر على الإنجاب فيما بعد .