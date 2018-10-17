بالفيديو.. الفراج: تركي آل الشيخ سيعود لاستكمال استثماراته في مصر وبشكل أقوى

نواف السالم(صدى):

أعلن الإعلامي وليد الفراج أن رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ سيعود إلى مصر لاستكمال استثماراته الرياضية وبشكل أقوى.

وقال الفراج خلال الاستديو التحليلي لمباراة البرازيل والأرجنتين الودية: معالي المستشار تركي آل الشيخ سيعود إلى مصر قاب قوسين أو أدنى من استكمال مشروعاته في مصر، بنسبة 90 % سيعود لاستكمال استثماراته الرياضية وبشكل أقوى”.

وكان رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ قد اتخذ قرارًا في وقت سابق بإنهاء استثماراته في مصر وقال إنه بدأ في إجراءات بيع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.