بالفيديو.. الفراج: تركي آل الشيخ سيعود لاستكمال استثماراته في مصر وبشكل أقوى
أعلن الإعلامي وليد الفراج أن رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ سيعود إلى مصر لاستكمال استثماراته الرياضية وبشكل أقوى.
وقال الفراج خلال الاستديو التحليلي لمباراة البرازيل والأرجنتين الودية: معالي المستشار تركي آل الشيخ سيعود إلى مصر قاب قوسين أو أدنى من استكمال مشروعاته في مصر، بنسبة 90 % سيعود لاستكمال استثماراته الرياضية وبشكل أقوى”.
وكان رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل الشيخ قد اتخذ قرارًا في وقت سابق بإنهاء استثماراته في مصر وقال إنه بدأ في إجراءات بيع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
الشاعر[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 39 دقيقة
كله على حساب المواطن المكلوم
حسبنا الله ونعم الوكيل
اسأل الله ان يعدل اويبدل
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يقلعك أيها الفقمه
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 5 دقائق
الاستثمار لازم يكون له مردود مالي
لكن الاستثمار في الرياضة المصرية ليس له مردود مالي او اعلامي او سياسي
ويسمى هدر مالي
ياليت يعدل العنوان وشكراً