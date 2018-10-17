المنتخب الإسباني يسعى لتضميد جراحه أمام كرواتيا

ماجد محمد(صدى):

يسعى المنتخب الإسباني إلى مداواة فشله أمام المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين، الاثنين الماضي، في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أمم أوروبا؛ حيث يسعى إلى التغلب على نظيره الكرواتي في المبارة التي ستجمعهما.

وتأمل إسبانيا في حجز بطاقة التأهل من المجموعة الرابعة إلى الدور قبل النهائي لفعاليات القسم الأول بدوري أمم أوروبا، علمًا بأنها ستكون المباراة الأخيرة للفريق في هذه المجموعة؛ حيث تحسم هذه المباراة بين الفريقين في العاصمة الكرواتية زغرب في 15 نوفمبر المقبل موقف المنتخب الإسباني بشكل كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن الفوز بها يمنح المنتخب الإسباني بطاقة التأهل للمربع الذهبي، بغض النظر عن نتيجة مباراة المنتخبين الإنجليزي والكرواتي والتي تقام بعدها بأيام قليلة؛ فيما كانت إسبانيا بحاجة للفوز أمس الأول في مدينة إشبيلية، لضمان صدارة المجموعة، ولكنها خسرت لتصبح بحاجة إلى الانتظار حتى مباراتها الأخيرة في منتصف الشهر المقبل.