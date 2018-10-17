” هيفاء وهبي ” لرواد إنستجرام: من يكسر قلب أختي أكسر له عنقه

بيروت(صدى):

تسبب تعليقات رواد ” إنستجرام ” على صور الفنانة هيفا وهبي مع شقيقتيها في غضبها وإغلاقه خاصية التعليق ومسح كل التعليقات مؤكدة أنها لن تسمح لأحد أن يؤذي مشاعر أختيها .

وطالبت هيفاء متابعيها بعدم نشر تعليقات مسيئة وتأجيلها عندما تنشر صورة لها بمفردها مشيرة إلى حرصها على أهلها وأختيها اللاتي تفضلان البعد عن الأضواء وتشعر بحبهما بعيداً عن ظلم العالم وحقده .

وهددت قائلة : من يكسر قلب أختي أكسر له عنقه .

وكانت ” هيفاء ” قد نشرت مجموعة كبيرة من صور جلسة التصوير، التي خضعت لها، مع أختيها هنا، وعليا، عبر حسابها الرسميّ وعلّقتْ قائلة: ” ما شفت أبدًا متل حب الإخوات لبعض مهما اختلفن أو اتفقن بس عالأكيد هو حب خالي من الأحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم “.