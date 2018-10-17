ارتفاع أسعار النفط بعد تقديرات أظهرت تراجع المخزونات الأمريكية

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتعزز مكاسبها بعدما أشارت تقديرات إلى تراجع المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.18% إلى مستوى 81.56 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما صعدت عقود خام غرب تكساس تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.17% إلى مستوى 72.04 دولار للبرميل.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين التي استقرت على 2.2 مليون برميل، وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.