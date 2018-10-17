شعبان عبد الرحيم: أٌصبت بأزمة قلبية دخلت على إثرها للعناية المركزة
صرح المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، بدخوله لغرفة العناية المركزة لأيام عدة؛ إثر إصابته بأزمة صحية في الفترة الأخيرة، حيث اضطر الأطباء لوضعه على الجهاز التنفسي.
وقال ” عبد الرحيم ” : ” الأطباء نصحوني بأن اقلع عن التدخين، ولكني أخبرتهم بأنني لا أدخن، وهو ما أصابهم بحالة من الدهشة، وأكدوا لي أن جلوسي مع بعض المدخنين أثر علي بالسلب ” .
وأشار إلى أنه يذهب للطبيب كل 3 أيام؛ لمتابعة حالته طبقًا لأوامر الطبيب؛ وذلك كي يطمئن على صحته.
وعلى صعيد آخر، أكد ” شعبان ” أنه بصدد تغيير اللون الغنائي الذي اشتهر به في أغنية واحدة فقط، من دون أن يترك الغناء الشعبي وأن الأغنية الجديدة ستكون رومانسية.
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