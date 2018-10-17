شعبان عبد الرحيم: أٌصبت بأزمة قلبية دخلت على إثرها للعناية المركزة

أماني الغامدي(صدى):

صرح المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، بدخوله لغرفة العناية المركزة لأيام عدة؛ إثر إصابته بأزمة صحية في الفترة الأخيرة، حيث اضطر الأطباء لوضعه على الجهاز التنفسي.

وقال ” عبد الرحيم ” : ” الأطباء نصحوني بأن اقلع عن التدخين، ولكني أخبرتهم بأنني لا أدخن، وهو ما أصابهم بحالة من الدهشة، وأكدوا لي أن جلوسي مع بعض المدخنين أثر علي بالسلب ” .

وأشار إلى أنه يذهب للطبيب كل 3 أيام؛ لمتابعة حالته طبقًا لأوامر الطبيب؛ وذلك كي يطمئن على صحته.

وعلى صعيد آخر، أكد ” شعبان ” أنه بصدد تغيير اللون الغنائي الذي اشتهر به في أغنية واحدة فقط، من دون أن يترك الغناء الشعبي وأن الأغنية الجديدة ستكون رومانسية.