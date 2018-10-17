  • الأربعاء 17

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. عبدالرحمن السلطان يعتزل التحكيم نهائيا

عبدالرحمن السلطان يعتزل التحكيم نهائيا

عبدالرحمن السلطان يعتزل التحكيم نهائيا
نواف السالم(صدى):

أعلن الحكم عبدالرحمن السلطان عن اعتزاله عن ممارسة التحكيم نهائيا بعد سحب الشارة الدوليه منه.

ولم يوضح السلطان أسباب ابتعاده عن التحكيم غير أن الأحداث التي توالت عقب مباراة ملحق الصعود المؤهل لدوري الأمير محمد بن سلمان التي جمعت المزاحمية بنجران قد تكون سبباً في اختياره الابتعاد عن المجال بشكل نهائي.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد قد ألغت نتيجة مباراة فريقي المزاحمية ونجران استناداً إلى تقرير لجنة الحكام والذي أقر بوجود خطأ فني ارتكبه حكم المباراة خلال تنفيذ ركلات الترجيح بطبيقه نظام مختلف أوقفت على أثره الحكم السلطان.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2820 ] نشر منذ 56 دقيقة

والله ان هذا القرار احسن لك من بعد ما شفنا العبث في رياضتنا والتخبطات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *