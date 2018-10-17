الكشف عن عدد الأطفال المصابين بالسرطان في المملكة

نايف السالم(صدى):

قال رئيس قسم أورام الأطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور سعد الدعامة رئيس الملتقى الدولي لأمراض دمـ وأورام الأطفال الذي عقد بالخبر أمس، إن عدد الأطفال السعوديين الذين يصابون بالسرطان سنويا يبلغ نحو 1600 طفل، لافتا إلى أن 40% من الأطفال يصابون بسرطان الدم، وتصل نسبة الشفاء التام دون مضاعفات أو آثار دائمة من أورام الدم لديهم 90%.

وأوضح أنه يوجد بمستشفى التخصصي بالدمام نحو 320 سريرا، في حين أن الحاجة الفعلية تصل إلى 600 سرير.

وتابع أنه من بين كل مليون طفل أعمارهم 18 فأقل يصاب نحو 200 بالسرطان سنويا، لافتا إلى وجود نقص في عدد الأسرة المتوفرة لمرضى السرطان في 7 مستشفيات في المملكة توفر علاجه.