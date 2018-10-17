بالفيديو.. صداقة قوية تجمع حلا الترك ولين الحايك

أماني الغامدي(صدى):

جمعت علاقة صداقة قوية بين الفنانتين حلا الترك ولين الحايك، وذلك بسبب وجودهما في نفس شركة الانتاج؛ مما زاد من عمق الصداقة بينهما بالإضافة إلى أن عمرهما قريب من بعضهما.

ومن جانبها، قالت ” الحايك ” في مقابلة مع برنامج mbctrending، أن المقارنة بينهما طبيعية لأنهما من العمر نفسه، موضحة أن: ” لا مجال للمقارنة في الاعمال، لان لكل منا طريقة وأسلوب في الغناء مختلفة. ”

وأضافت: ” ممكن أن نجتمع في عمل فني مشترك، ” ديو ” ، ولكن ليس هناك أي شيء أكيد ” ؛ فيما أكدت أنها أمضت وقتًا ممتعًا مع حلا خلال تواجدهما في أمريكا مع شركة الانتاج، لافتة إلى أنهما تعرفتا على بعضهما وكان اللقاء الأول بينهما مميّزًا.