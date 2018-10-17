فيلم توم هاردى Venom يتصدر إيرادات السينما العالمية بـ 378 مليون دولار

أماني الغامدي(صدى):

تصدرفيلم توم هاردى Venom إيرادات السينما العالمية ليحقق 378 مليون دولار أمريكى، في بداية عرضه حيث يعتبر فيلم أكشن غامض وتدور قصته حول إيدى بروك التى تعد واحدة من أكثر الشخصيات الغامضة فى عالم مارفل، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الذى تحول إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة، و يواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها .

الفيلم من بطولة توم هاردى ويشاركه كل من ميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن إخراج روبن فلايشر، ومن تأيف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشلينى.